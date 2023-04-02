Садовод-эксперт назвал сорта помидоров, которые дают самые крупные плоды

Если соблюдать все требования по уходу, можно с этих сортов получать томаты, дающие огромные плоды.

С одного такого помидора-великана получится приготовить целую миску салата. Единственный недостаток - нельзя использовать такие томаты для закатывания плодов в цельном виде. Они просто не влезут ни в одну банку.

Лентяйка

Название себя оправдывает. Сорт для ленивых, потому что растет сам по себе, почти не требуя ухода. Можно не пасынковать и не формировать. Кусты будут низкие, крепкие, компактные. Помидоры не подвержены болезням, показывают дружное созревание. Хорошо лежат на хранении, не теряя вкус и красивый вид. У плодов вытянутая сплюснутая форма, похожая на сердце.

Батяня

Ранний сорт, плоды созревают через три с половиной месяца. Кусты высокие с мощными крепкими побегами. Однако без подвязки не обойтись, потому что плоды будут очень крупными. По форме они напоминают томаты "Бычье сердце", такие же сердцевидные. Очень вкусные и сахаристые, с сильным томатным ароматом.

Сибирский здоровяк

Хорошо переносит внезапные похолодания, проявляет устойчивость к типичным помидорным болячкам. Плоды дает рано, спустя 3,5 месяцев после всходов. Плоды будут очень большие, с отменным вкусом, кисло-сладкие, красиво выглядят, подходят для переработки.

Японка

Отличительная особенность - нестандартная форма. Округлые увесистые плоды заканчиваются заостренным носиком. Кожица тонкая, нежная, но крепкая и упругая. Мякоть очень сочная, вкус сладкий, из плодов выходит вкуснейшая томатная паста, можно делать сок или соусы. Сорт используют для долгого хранения.