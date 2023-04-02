Садовод-эксперт назвал сорта помидоров, которые дают самые крупные плоды

16:35 2023-04-02

Наверное нет такого дачника, который бы не стремился вырастить крупные плоды, которыми не стыдно похвалиться перед соседями по участку. Опытный садовод подсказал несколько сортов, которые дают большие плоды.

Если соблюдать все требования по уходу, можно с этих сортов получать томаты, дающие огромные плоды.

С одного такого помидора-великана получится приготовить целую миску салата. Единственный недостаток - нельзя использовать такие томаты для закатывания плодов в цельном виде. Они просто не влезут ни в одну банку.

Лентяйка

Название себя оправдывает. Сорт для ленивых, потому что растет сам по себе, почти не требуя ухода. Можно не пасынковать и не формировать. Кусты будут низкие, крепкие, компактные. Помидоры не подвержены болезням, показывают дружное созревание. Хорошо лежат на хранении, не теряя вкус и красивый вид. У плодов вытянутая сплюснутая форма, похожая на сердце.

Батяня

Ранний сорт, плоды созревают через три с половиной месяца. Кусты высокие с мощными крепкими побегами. Однако без подвязки не обойтись, потому что плоды будут очень крупными. По форме они напоминают томаты "Бычье сердце", такие же сердцевидные. Очень вкусные и сахаристые, с сильным томатным ароматом.

Сибирский здоровяк

Хорошо переносит внезапные похолодания, проявляет устойчивость к типичным помидорным болячкам. Плоды дает рано, спустя 3,5 месяцев после всходов. Плоды будут очень большие, с отменным вкусом, кисло-сладкие, красиво выглядят, подходят для переработки.

Японка

Отличительная особенность - нестандартная форма. Округлые увесистые плоды заканчиваются заостренным носиком. Кожица тонкая, нежная, но крепкая и упругая. Мякоть очень сочная, вкус сладкий, из плодов выходит вкуснейшая томатная паста, можно делать сок или соусы. Сорт используют для долгого хранения.