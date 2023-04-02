Умер от рака звезда фильма «Страсти Христовы» 48-летний Христо Живков

О печальном событии сообщили родные актера на странице Христо Живкова в социальной сети. Болгарского артиста не стало первого апреля, а причиной его смерти стала онкология, он не смог победить рак, сообщает СтарХит.

Всемирную известность актер получил в начале двухтысячных, сыграв в библейской драме «Страсти Христовы» Иоанна Богослова.

Культовую кинокартину снял Мэл Гибсон. Ленту номинировали на «Оскар» сразу в трех различных категориях.

Еще одна значимая роль звезды - роль Джованни Медичи в итальянском кинофильме «Оружейное ремесло», который был снят за 3 года до выхода «Страстей Христовых».

Эта картина была представлена на Каннском фестивале. Поздже болгарский актер снялся в сериале «Гнездо жаворонка», который был очень популярен в Италии.