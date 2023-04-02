Актер Алексей Макаров в пух и прах разнес российские сериалы

В Сеть просочился и набирает популярность ролик, где актер Алексей Макаров во время кинопроб сначала вяло отыгрывает одну из сцен из мелодрамы вместе с партнершей, а затем неожиданно приходит в бешенство.

Он бросает лист с текстом и что есть мочи кричит онемевшему режиссеру в лицо:

Ну это просто х...рня классическая! Это, коллеги, не имеет никакого отношения к драматургии! Это бессмысленный набор букв! Не понимаю, что мы здесь пробуем?!

Макаров так убедителен в неподдельной ярости, что невольно проникаешься к актеру уважением: ну надо же, не побоялся рубануть правду-матку! Ролик воспринимается, как утечка с кинопроб технической записи.

Но, как выяснила КП, на самом деле это сцена из нового сериала «Актрисы», который снял режиссер Федор Бондарчук по сценарию Паулины Андреевой (онлайн-кинотеатры Wink и «Кинопоиск»).

Это трагикомедия об изнанке актерской жизни. Вероятно, роль сына Любови Полищук оказалась такой болезненно-правдивой, что Макаров как никогда искренне ее сыграл.