Бесплатно и эффективно: какие народные средства могут заменить средства для укоренения

Для укоренения растений совершенно необязательно покупать магазинные средства. Есть варианты экологичные, за которые платить не надо, при этом эффект ошеломительный. Какие это варианты?

Автор канала Маленькая дача на платформе Дзен дала проверенные подсказки.

Ивовая вода

Чтобы ее получить, нужно молодые ветки ивы поставить в воду - через время у них появятся корешки. Затем вынуть ветки ивы и поставить нужные черенки.

При испарении ивовой воды следует просто подливать свежую.

Укоренитель из веток тополя

Для этого молодые ветки тополя нужно немного измельчить, залить водой и прокипятить минут 5. Затем убрать тополиную воду в темное место, дать настояться, процедить и поставить свои черенки.

Алоэ

Для лучшей стимуляции нужно взять нижние листья алоэ, потому что считается что цветку должно быть не менее 3 лет. Срезать пару листьев, завернуть в пакет и убрать в холодильник.

Во время смены температуры у листьев проснутся биологические активные вещества, потому эффект усилится. Затем взять 250 мл отстоянной воды, накапать туда 5 капель сока алоэ и поставить черенки на пару дней. После этого можно высаживать черенки в подготовленный грунт.

Медовая вода

Для этого нужно взять теплую воду (поллитра) и развести 1 чайную ложку меда, поставить в нее подготовленные корешки на 6-8 часов, потом вынуть и посадить в грунт.

Картофельные ростки

Способ очень простой: 3-5 картофелин положить в тепло, чтобы они быстрее проросли. Когда появятся ростки, их нужно измельчить на мелкие фракции, залить 1 л воды, дать настояться 5-6 часов. Процедить и использовать для черенков.