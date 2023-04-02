Важные условия выращивания арбузов в открытом грунте в средней полосе

Посев

Желательно посеять арбузы 25-26 мая, не позже. После этих дат риск заморозков становится невысоким. Затягивать с посадкой тоже нельзя, так как плоды могут не успеть вызреть.

Семена нужно заглубить в грунт на 3-4 см. В каждую лунку сеем по 3 семечки, когда они взойдут, нужно будет оставить самый крепкий росток, а остальные удалить. Лунки делают на расстоянии 1,5 – 2 м в шахматном порядке.

Обычно ростки появляются через 5-7 дней и они требуют укрытия, так как в средней полосе погода бывает в это время еще очень прохладной.

Всходы поливают теплой водой, а в качестве укрытия можно использовать литровую обрезанную пластиковую бутылку, присыпав ее землей. Литровую бутылку сверху накрывают 5-литровой без дна. В такой конструкции прекрасно сохраняется тепло. Укрытие можно будет снять после 15 июня, когда установится теплая погода.

Арбуз не переносит даже легкого затенения, поэтому грядки с этой культурой должны располагаться на самом солнечном месте.

Полив

Корневая система арбуза приспособлена расти в условиях юга. Там ей не требуются частые поливы, так как корень способен расти вглубь и добывать влагу из грунтовых вод глубоко в земле.

В условиях более прохладного климата и неглубокого залегания грунтовых вод, от которых корневая система быстро загнивает, необходимо добиться разрастания корней вширь, а не в глубь. Для этого в междурядьях делают бороздки и поливают растения строго в них. Причем, полив осуществляется не чаще 1 раза в две недели и только в июне. В июле поливы прекращают.

Формирование

Чтобы добиться хорошего урожая, растения нужно формировать, удаляя лишние плети и плоды. В прохладном климате вызревают только первые 2-3 завязи на одном растении, поэтому нужно оставлять лишь главный побег с двумя или тремя плодами. Женские цветы образуются только на нем и урожай бывает тоже только на главной плети. Остальные побеги нужно удалить.

Когда плоды завяжутся, под них нужно подложить досточку, чтобы они не загнивали, а в особо жаркую погоду от палящего солнца арбузы укрывают листьями лопуха, чтобы они не спеклись.

Обычно арбузы созревают во второй половине августа.