Простая ловушка для майских жуков: за одну ночь можно поймать сотни насекомых

Они подъедают корешки молодых саженцев, обрекая их на гибель. Поэтому бороться с жуком на участке очень важно.

Есть один уникальный способ, который поможет за несколько ночей существенно снизить количество этих насекомых на приусадебном участке.

Для установки ловушки потребуется таз с водой, в центр которого нужно установить стеклянную банку. В банку помещают небольшой уличный фонарик на солнечной батарее.

Такие ловушки необходимо расставить по участку на ночь. Ночью фонарики светятся, насекомые летят на свет, ударяются о стеклянную банку и падают в воду, откуда уже не могут выбраться.

На утро остается только собрать и ликвидировать жуков. А нет жуков, значит и личинки откладывать некому.