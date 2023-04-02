Знающий огородник рассказал о лучших сортах кабачка и тыквы: урожайные и без хлопот

Предложенные виды кабачков и тыкв будут интересны не только начинающему огороднику, но и бывалым садоводам. Они не требуют большого внимания, зато урожаем просто заваливают - некуда будет девать.

Цукеша

Выгодно выделяется на фоне остальных кабачков высокой урожайностью, а еще мякоть у этого сорта ну очень сочная. Плюсом будет устойчивость к засушливым и изменчивым погодам. Поспевает этот кабачок за 45 дней. Аккуратных размеров, непритязателен в уходе, не оставляет плетей. Болезни его не берут. Все экземпляры созревают одномоментно. Хранить можно долго с сохранением всех вкусовых качеств. Кабачок имеет продолговатую форму, тонкую кожицу, мякоть нежная, белого цвета, хрустящая.

Тиволи

Кабачок не требует большой заботы, что называется - посадил и забыл. Кусты невысокие, миниатюрные. Плоды формируются и без опыления. Есть устойчивость к заболеваниям. Плодоношение идет до осени, собранные в незрелом виде, кабачки долго лежат и сохраняют вкус и вид. Кожура тонкая, мякоть белого цвета, нежной консистенции, много сока.

Улыбка

Плетистый сорт тыквы, устойчивый к холодам, с кустом небольшого размера. Урожай готов через три месяца. Плоды вкусные с характерным ароматом. Один куст дает до 9 тыкв. Форма плода округлая, цвет оранжевый с белыми полосами. Внутренняя часть слегка пахнет дыней, очень плотная и сладкая.

Дачная

Холодостойкий сорт, не создающий проблем с уходом. Короткоплетистое растение, хорошо разводится в любом климате. Срок хранения - 120 дней. Тыква созревает через два с половиной месяца. Плоды продолговатой формы, желто-оранжевые с полосками. Вес достигает 3 кг. Мякоть ароматная, сладкая и сочная на вкус, семечки некрупные.