"Ситуация с питанием детей раннего возраста в стране является серьезным и постоянным нарушением прав человека в 2023 году, особенно в Ла Гуахире", - заявил омбудсмен Карлос Камарго.
"Мы не можем допустить, чтобы дети продолжали умирать от недоедания и связанных с ним причин, которые являются абсолютно предотвратимыми заболеваниями", - добавил он.
По этой причине он призвал Колумбийский институт благосостояния семьи (ICBF), который отвечает за детей и подростков, и Национальную инспекцию здравоохранения "защитить детей" Ла-Гуахиры.
Согласно данным Национального института здравоохранения (INS), собранным Управлением омбудсмена, в этом году было зарегистрировано 4474 случая острого недоедания, из них 376 - в Ла-Гуахире.
"Мы просим ICBF сообщить нам, какие чрезвычайные или экстренные меры были приняты в Ла-Гуахире, чтобы остановить этот рост, и сколько бенефициаров получают помощь в рамках его программ по профилактике и лечению недоедания в раннем детстве", - сказал Камарго.
К 2023 году от недоедания в Колумбии погибло не менее 59 детей в возрасте до 5 лет
По меньшей мере 59 детей в возрасте до пяти лет умерли в период с 1 января по 18 марта от недоедания и связанных с ним причин в Колумбии, где наиболее серьезная ситуация сложилась в Карибском департаменте Ла Гуахира с 18 случаями.
"Ситуация с питанием детей раннего возраста в стране является серьезным и постоянным нарушением прав человека в 2023 году, особенно в Ла Гуахире", - заявил омбудсмен Карлос Камарго.
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