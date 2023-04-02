К 2023 году от недоедания в Колумбии погибло не менее 59 детей в возрасте до 5 лет

20:51 2023-04-02

По меньшей мере 59 детей в возрасте до пяти лет умерли в период с 1 января по 18 марта от недоедания и связанных с ним причин в Колумбии, где наиболее серьезная ситуация сложилась в Карибском департаменте Ла Гуахира с 18 случаями.

"Ситуация с питанием детей раннего возраста в стране является серьезным и постоянным нарушением прав человека в 2023 году, особенно в Ла Гуахире", - заявил омбудсмен Карлос Камарго.

"Мы не можем допустить, чтобы дети продолжали умирать от недоедания и связанных с ним причин, которые являются абсолютно предотвратимыми заболеваниями", - добавил он.

По этой причине он призвал Колумбийский институт благосостояния семьи (ICBF), который отвечает за детей и подростков, и Национальную инспекцию здравоохранения "защитить детей" Ла-Гуахиры.

Согласно данным Национального института здравоохранения (INS), собранным Управлением омбудсмена, в этом году было зарегистрировано 4474 случая острого недоедания, из них 376 - в Ла-Гуахире.

"Мы просим ICBF сообщить нам, какие чрезвычайные или экстренные меры были приняты в Ла-Гуахире, чтобы остановить этот рост, и сколько бенефициаров получают помощь в рамках его программ по профилактике и лечению недоедания в раннем детстве", - сказал Камарго.