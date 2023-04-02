5 приемов, которые избавят грядки от морковной мухи

Личинки повреждают корнеплоды, после чего те начинают загнивать. Если даже извлечь такую морковь из земли, то она не будет храниться и испортится за короткое время. Поэтому с вредителем нужно бороться, главное, знать эффективные приемы.

Если корнеплод повреждает морковная муха, то листья растения начинают менять цвет с зеленого на коричневый с фиолетовым оттенком. Лучше всего сразу же удалить такое растение.

Чтобы мухе было не комфортно селиться в морковных грядках важно соблюдать несколько правил.

1 правило

Морковь надо сеять редко. Загущенные посадки требуют прореживания. Но именно эта процедура привлекает большое количество вредителей, которые слетаются на запах. Он появляется, когда мы начинаем вырывать молодые растения, чтобы проредить грядки.

2 правило

Если все же требуется прореживание, то перед процедурой нужно опрыскать морковную грядку специальным раствором для отпугивания насекомых. В 1 л воды добавить 1 ст. л. горького черного перца и столько же жидкого хозяйственного мыла. Тщательно перемешать и опрыскать растения.

3 правило

1 раз в две недели необходимо рыхлить междурядья морковника, добавляя в грунт смесь из порошка острого перца и золы, взятых в равных количествах.

4 правило

Рядом с грядками моркови рекомендуется располагать грядки с чесноком, томатами и лукам. Морковная муха избегает эти культуры.

5 правило

Морковь нельзя сеять на одной и той же грядке несколько лет подряд, нужно соблюдать севооборот. Эта культура хорошо растет после томатов, чеснока, лука и капусты.