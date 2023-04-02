В воскресенье Саудовская Аравия заявила, что с мая до конца года сокращает добычу на 500 000 баррелей в день. Это составляет менее 5% от среднего уровня добычи в 2020 году.
Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Ирак, Кувейт, Алжир и Казахстан объявили об аналогичных, но меньших сокращениях, в общей сложности на 1,15 миллиона баррелей в день.
Саудовская Аравия заявила в воскресенье, что сократит добычу нефти на 500 000 баррелей в день с мая до конца 2023 года, что может привести к повышению цен по всему миру.
Рост цен на нефть поможет пополнить казну президента России Владимира Путина, который ведет войну с Украиной, и заставит американцев и других платить еще больше на насосах в условиях инфляции, частично подогреваемой этим конфликтом.
Это также может привести к дальнейшему обострению отношений с Соединенными Штатами, которые призвали Саудовскую Аравию и других союзников увеличить производство, пытаясь снизить цены и урезать финансы России.
Все больше производителей нефти присоединяются к саудовцам в неожиданном сокращении добычи
Несколько крупных нефтедобывающих стран присоединились к Саудовской Аравии, объявив о неожиданном сокращении добычи, которое может привести к росту мировых цен на нефть.
В воскресенье Саудовская Аравия заявила, что с мая до конца года сокращает добычу на 500 000 баррелей в день. Это составляет менее 5% от среднего уровня добычи в 2020 году.
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