Все больше производителей нефти присоединяются к саудовцам в неожиданном сокращении добычи

В воскресенье Саудовская Аравия заявила, что с мая до конца года сокращает добычу на 500 000 баррелей в день. Это составляет менее 5% от среднего уровня добычи в 2020 году.



Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Ирак, Кувейт, Алжир и Казахстан объявили об аналогичных, но меньших сокращениях, в общей сложности на 1,15 миллиона баррелей в день.



Саудовская Аравия заявила в воскресенье, что сократит добычу нефти на 500 000 баррелей в день с мая до конца 2023 года, что может привести к повышению цен по всему миру.



Рост цен на нефть поможет пополнить казну президента России Владимира Путина, который ведет войну с Украиной, и заставит американцев и других платить еще больше на насосах в условиях инфляции, частично подогреваемой этим конфликтом.



Это также может привести к дальнейшему обострению отношений с Соединенными Штатами, которые призвали Саудовскую Аравию и других союзников увеличить производство, пытаясь снизить цены и урезать финансы России.