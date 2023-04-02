Все больше эквадорцев переезжают в США на фоне экономических трудностей

Клевер Ортега и Кристина Лема жили хорошо, пока КОВИД-19 не подорвал экономику Эквадора. Ортега был подрядчиком по покраске домов, и работа была, пока спрос не иссяк во время пандемии. Предприимчивая пара открыла пару продуктовых киосков. "Потом пандемия ударила и по ним", - говорит Лема.



В условиях безработицы, нестабильности и роста преступности они решили уехать в США вслед за многочисленными друзьями, родственниками и знакомыми.



"Мы часто слышали на улице: "Они уехали. Посмотрите, кто еще бросил свой бизнес и уехал", - говорит Лема. "Тогда мы тоже говорили себе: "Мы не зарабатываем достаточно, чтобы выжить или заплатить долги"".



Эквадор - давно известный удивительно низким уровнем преступности, несмотря на то, что находится в кокаиновом сердце Южной Америки - подвержен землетрясениям, испытывает экономические трудности, борется с ростом насилия и теряет своих людей в рекордных количествах. Как Ортега и Лема, многие из них направляются в США; число эквадорцев, задержанных на границе с Мексикой, резко возросло.