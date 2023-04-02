Париж голосует за запрет электрических скутеров

Разбросанные по Парижу, легко находимые и арендуемые с помощью загружаемого приложения и относительно дешевые, скутеры пользуются популярностью у туристов, которым нравится их скорость и свобода, которую они предлагают.

За пять лет после их появления, вслед за автомобилями и велосипедами общего пользования, скутеры напрокат также завоевали популярность среди парижан, которые не хотят или не могут позволить себе собственный транспорт, но которым нравится возможность избежать метро и другого общественного транспорта.

Но на фоне жалоб на то, что электронные скутеры - это бельмо на глазу и угроза дорожному движению, мэр Парижа Анн Идальго и некоторые ее заместители хотят запретить "свободно плавающую" флотилию - названную так потому, что скутеры забирают и высаживают по прихоти их арендаторов - по соображениям безопасности, общественного неудобства и экономической целесообразности до того, как столица примет Олимпийские игры в следующем году.