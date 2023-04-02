Садовод-эксперт рассказал, что нужно посадить под яблоней в саду и зачем это делать

Возле яблони надо высаживать таких соседей, которые будут приносить ей пользу, а не портить жизнь. Кроме того, такие посадки выполняют эстетическую функцию, облагораживая и украшая сад.

Важно, чтобы у таких растений не было общих болезней, чтобы сосед не имел мощной корневой системы и высокий рост.

Перед зимой посадите под яблоней чеснок, он убережет корни от мышей, кротов, крыс. Еще чеснок выделяет в землю фитонциды, оздоравливая ее.

Окопник помогает привлечь опыляющих насекомых, отпугивает вредителей.

Дюшенея индийская, напоминает землянику, но ягоды невкусные. Внешне очень привлекательна, будет служить украшением. Хорошо разрастается.

Календула дает антибактериальный эффект, отгоняет гусениц, защищает яблоню от слизней.

Клевер интересен тем, что приманивает к своим корням азотофиксирующих бактерий, а они обогащают землю азотом. Также растение привлекает пчел для опыления. Клевер очень нетребователен и может служить сидератом.

Чистотел отведет от яблони тлю, а пижма своим сильным запахом отпугивает плодожорку, ну и тлю заодно.