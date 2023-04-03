В Санкт-Петербурге взорвали кафе, погиб военкор Владлен Татарский

05:01 2023-04-03

Вечером 2 апреля в петербургском кафе прогремел взрыв. Там в это время находился известный блогер и военный корреспондент Владлен Татарский. Известие сообщили РИА Новости и ТАСС.

Во время взрыва был всего один погибший, которым и оказался Владлен Татарский. Это подтвердили представители МВД России и министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.

В кафе Санкт-Петербурга "Стрит-бар", в центре города, проводилась творческая встреча блогера с поклонниками. Помимо убитого Татарского, пострадали еще 16 человек.

Взрывное устройство сработало возле сцены, его мощность составила свыше 200 г тротила.

По предварительным данным бомба была доставлена в кафе пришедшей на творческий вечер девушкой, которую сейчас разыскивают.