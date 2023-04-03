Грызлов сообщил, что ядерное оружие РФ будут держать у западных границ Беларуси

Как сообщил российский дипломат Борис Грызлов, хранилища со своим ядерным оружием Россия планирует расположить возле западных границ Союзного государства.

Грызлов об оружии:

Оно будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности. Это будет сделано, несмотря на шум в Европе и США.

Владимир Путин сообщил ранее о намерении до 1 июля разместить на белорусских землях тактическое ядерное оружие России.

Это будет сделано в ответ на отправку Киеву военной помощи Запада в виде снарядов с обедненным ураном.

Позже Александр Лукашенко выступил с заявлением о том, что намерен добиться возвращения в Беларусь "вывезенного" в 90-е годы ядерного оружия.