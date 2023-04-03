Девушка, молящаяся на коленях с крестом в руках у Киево-Печерской лавры, тронула весь мир

На кадрах видно, что худенькая девушка в платке и с крестом в руках в одиночестве встала на колени прямо на асфальт рядом с Киево-Печерской лаврой и молится, не обращая внимание на глумление окружившей ее толпы.

Люди танцевали и смеялись, прыгали вокруг нее с телефонами, снимая "шоу" на видео. Потом один мужчина поднял девушку с колен и увел. Благодаря западным СМИ, сюжет мгновенно стал вирусным в интернете и облетел весь мир.

Комментарий происходящему дала Мария Захарова в телеграм-канале:

Никого не приглашали, обошлись своими силами, я смотрю. Зеленский, суд и толпа — все беснуются в Великий пост. На наших глазах насилуют Православие, издеваются и глумятся.

Как выяснилось позже, храброй молившейся девушкой оказалась Екатерина Ершова, которая пела в хоре Лавры уже несколько лет.