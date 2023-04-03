В сети появились фото девушки, которую подозревают в убийстве Татарского

В интернете опубликованы снимки Дарьи Треповой, которые были сделаны в первой половине дня 2 апреля. Фотографии появились в телеграм-канале "МК".
На одной из фото Дарья находится в кафе с подругой, на второй она в своей съемной квартире.
Девушку задержали в Санкт-Петербурге.
По информации "Интерфакса", следствие выдвинуло такую версию: петербурженка Дарья Трепова пришла в кафе на встречу с блогером, принеся с собой взрывное устройство.
Оно находилось внутри бюста Татарского, упакованного в коробку, которую девушка прихватила с собой.