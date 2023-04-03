В Москве верующие протестуют против строительства мечети

Неравнодушные жители Москвы пришли к Святому озеру продемонстрировать свою негативную позицию относительно предстоящего строительства крупнейшего в Европе религиозного здания.

Православные категорически не согласны с такими планами, но возражения людей относятся не к самой мечети. Люди не против такой постройки, но просят перенести ее в другое место.

Письменное обращение к властям подписали несколько тысяч людей.

Мы здесь будем до тех пор пока нам не озвучат решение, что здесь никакой мечети не будет.

Это уже не первый митинг верующих столицы. Ранее силовые структуры уже выступали с предупреждением в адрес протестующих.

Им объяснили, что за организацию несанкционированных массовых акций и за разжигание межнациональной розни наступает уголовная ответственность.