Болгарские перцы неприхотливых сортов, которые не создают проблем, но радуют урожаем

Опытный садовод поделился любимыми сортами болгарских перцев, которые непритязательны в уходе и отличаются высокой урожайностью.

Белозерка

Один из самых некапризных сортов. Его можно вырастить даже в неблагоприятном климате. Хорошо растет в открытом грунте, плоды дают сочные и крупные. Созревание происходит на 110-й день после всходов. Плодоношение не прекращается до заморозков. Вырастают большие желтые перчики красивой правильной формы. Вкус сладкий с едва заметной остротой. Стенки толщиной 7 мм.

Карась

Сорт со среднеранними сроками вызревания. Ждать плодов нужно чуть больше трех месяцев. Кустики будут миниатюрные, невысокие, формировать их не нужно. Плоды подобны на конусы, цвет - яркий желтый. В свежем виде сладкие, ароматные, хрустящие. Отлично смотрятся в закатках. Можно замораживать без особой потери вкуса.

Темп

Из ранних сортов, подходит для разведения в теплице и в открытом грунте. Плоды средней величины, весом около 120 г, длина примерно 16-19 см. Стенки плотные, сочные, толщина - до 7 мм. Кожица ярко-красная, глянцевая. Перцы душистые, сладкие, очень вкусные. Отличаются высокой устойчивостью к болезням и плохим погодам.