Остров смерти: какое место в России получило это название

Сегодня посёлок Варнек на острове Вайгач, который относится к Ненецкому АО Архангельской области РФ - единственный населенный пункт. До промышленного освоения в тридцатых годах прошлого столетия он был практически необитаем.

Остров использовали ненцы для выпаса оленей летом. Для местных жителей остров всегда был сакральным местом, который заселен духами. Ненцы называли Вайгач "Хабць", что в переводе означает «остров страшной гибели» либо "земля смерти".

В июле 1930 года в бухте острова, названного в честь российского капитала-полярника А.И.Варнека, высадилась экспедиция из 132 человек, большая часть которых являлась заключенными. Они и основали поселок, который сохранился до наших дней.

Члены экспедиции изучили местную почву и отправили в Москву образцы местной руды. Анализ показал, что на острове есть залежи золота, серебра, платины. Однако на практике их не нашли: вместо этого были обнаружены свинцово-цинковые руды и много древних ненецких идолов.

Согласно ненецкой мифологии, дети Вэсако и Хадако - а это два главных идола острова - разошлись отсюда по тундрам и стали их хранителями. Местные жители проводили на Вайгаче жертвоприношения, ритуально убивали оленей, белых медведей, проводили обрядовые танцы и соревнования.

Святилища острова были местом их контакта с миром мёртвых. Но исследования учёных показали, что часть идолов на Вайгаче намного древнее ненцев и их веры.

Сколько всего святилищ было и остается на Вайгаче, подсчитать трудно. Некоторые культовые места разрушены христианскимие миссионерами ещё в XVII-XVIII веках.

В 1938-м рудники, где добывали свинец и цинк, настолько углубились, что их стала затапливать вода. Экспедицию решили свернуть.

После ухода экспедиции в посёлке Варнек стали жить ненцы. Они и сегодня продолжают следить за идолами острова. Их святилища имеют разный масштаб: для одной семьи, рода или племени. Либо - для всего этноса.

Добраться сюда непросто: это можно сделать дважды в месяц - на вертолёте либо грузовом судне оленеводов.