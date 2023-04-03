Яковлева назвала высказывания Назарова о России некорректными

Алена Яковлева в эфире Ютуб-шоу "Так сказать" назвала Дмитрия Назарова прекрасным актером.

По мнению знаменитости, любовь народа, блага получаемые Назаровым от государства, не давали ему права плевать в сторону родного государства.

Его высказывания актриса назвала некорректными.

Последней каплей стали частушки актера с антироссийским посылом, после чего он был уволен из МХТ имени Чехова.

В настоящее время Дмитрий с супругой и коллегой Ольгой Васильевой обосновались в Каннах. Также была информация о гастролях артистов по городам Израиля.