Секрет урожайных томатов: какие хитрости помогают получить много вкусных плодов

Замечали, что у одних хозяек томаты всегда дают хороший урожай. К тому же плоды имеют отменный вкус. Как они этого добиваются?

Дело в том, что опытные огородники знают и применяют простые секреты. К примеру, помидоры окучивают и поливают не под корень, а - в междурядья. Причем не часто - примерно раз в семь дней, но - щедро.

При таком поливе замульчированная соломой верхушка "холмика" будет сухой, и воздух будет стабильно поступать к корням. Корни ведь влагу получают из междурядий, и вода не размывает около них землю. В итоге корневой системе не надо тратить силы для того, чтобы «притянуть» грунт.

Если томаты растут в теплице, у ранних сортов надо оставить лишь первый пасынок (он появляется под первой кистью). Верхний пасынок, который цветет, но не плодоносит, надо удалить. Из двух стволов сформировать куст с 4-5 ярусами помидоров, - так культура будет крепче.

В теплицах томаты завязываются хуже, особенно если лето слишком жаркое. Чтобы ускорить опыление, необходимо аккуратно постучать по стеблям растений.

После высадки в грунт рассады, в начале цветения и плодоношения кусты надо подкормить под корень раствором гумата калия. Раствор приготовить из расчета 10 мл на 10 л воды. На 1 кв. м пролить полтора литра раствора.