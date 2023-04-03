В Киево-Печерской лавре проходит богослужение в присутствии сотрудников полиции

Мероприятие проходит в присутствии сотрудников полиции, которые внимательно следят за происходящим, но пока не вмешиваются и не предпринимают никаких действий. По состоянию на утро понедельника противников Украинской православной церкви возле Киево-Печерской лавры не обнаружено. Также пока не появлялись члены комиссии по приемке имущества, которая, согласно распоряжению президента Украины Зеленского, должна инициировать процесс передачи помещений Киево-Печерской лавры государству.

Противостояние вокруг Киево-Печерской лавры началось в результате того, что украинское Министерство культуры в одностороннем порядке и в нарушение всех действующих соглашений разорвало договор аренды, а также потребовало, чтобы монахи канонической Украинской православной церкви покинули обитель до 29 марта. При этом им поставили условие, что они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.

С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В Украинской православной церкви заявили, что у комиссии нет полномочий для работы — разрыв договора об аренде невозможен в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. После этого наместнику монастыря митрополиту Павлу были предъявлены обвинения в совершении уголовных преступлений.