Против тли и майского жука: как извести весенних вредителей, чтобы спасти огород

Майский жук сгрызает листья яблонь, груш, других плодовых культур. А личинки этого насекомого - питаются мелкими корешками разных растений, кустарников, деревьев.

Самки жуков откладывают яйца в землю на глубину 10-15 см. Развитие личинок длится 3-4 года. Взрослые личинки наносят корнеплодам большой вред, в том числе и картофелю - выедая в клубнях целые полости. Личинки также повреждают молодые корни саженцев, из-за чего гибнут деревья.

Методы борьбы с майским жуком простые: нужно стряхивать вредителей на подстилку и перекапывать почву.

Тля обычно зимует на побегах - в стадии яиц, из них весной появляются личинки. Питаются соком листьев, цветоножек, молодых побегов, в результате поврежденные листья скручиваются и сморщиваются, побеги перестают расти.

Больше всего тля вредит молодым растениям. На плодовых деревьях и кустарниках паразитируют различные виды тлей.

Чтобы избавиться от тли, растения нужно опрыскать раствором хозяйственного мыла. Для этого около 250- 300 г мыла натереть на терке, растворить в 10 л воды.

Кроме того, можно использовать настои и отвары инсектицидных растений (это листья одуванчика, надземная часть полыни, тысячелистник, измельченные зубчики чеснока).

Но, если тли слишком много, без химических препаратов не обойтись.

Опрыскивать растения настоями трав нужно также во время распускания почек и накануне цветения - для уничтожения клещей, шелкопряда и других листогрызущих вредителей.