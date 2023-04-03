Очень много перца: как и чем его подкормить в сезон, чтобы урожай был потрясным

Для хорошего урожая перца в период цветения нужно обеспечить ему органическую подкормку. Очень эффективен такой рецепт: 1 кг навоза (либо полкило птичьего помета), 2 ст.л. суперфосфата растворить в 10 л воды, перемешать.

Дать настояться под крышкой дней на пять - в теплом месте. Периодически перемешивать, а перед внесением разбавить концентрат водой в соотношении 1:10.

Через пару недель после органической надо провести минеральную подкормку. Для этого 20 г кальциевой селитры внести на ведро воды, перемешать и обрызгать листья. К слову, это очень помогает от вершковой гнили.

Чтобы привлечь во время опыления пчел, нужно обрызгать перец раствором сахара (100 г) и борной кислоты ( 2-3 г). Растворить это количество в 1 л воды.

В период плодоношения следует присыпать грунт у растения золой - из расчета 300 г на 1 кв. м. Удобрение внести два раза, с интервалом в десять дней.

Еще через 10 дней опять внести комплексное органическое удобрение.