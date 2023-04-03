Вайкуле заявила, что Галкин может стать президентом России

Лайма Вайкуле в эфире шоу "Осторожно: Собчак!" призвала россиян подумать перед тем, как вешать ярлыки на покинувших РФ артистов.

Говоря о своих друзьях Алле Пугачевой и ее супруге, Вайкуле заявила, что не исключает того, что Максим Галкин станет главой РФ. Артистка заверила, что отдала бы голос именно за юмориста, будучи уверенной, что от этого все только выиграют.

Прибалтийская певица не считает, что статус иноагента, которым наделили Галкина соотечественники, может стать препятствием для того, чтобы занять высокий пост.

Вайкуле также напомнила, что взгляды на украинский кризис у нее, Галкина и Пугачевой полностью совпадают.