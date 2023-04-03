Опытный огородник рассказал о сортах томатов для разведения на подоконнике

Выбирайте один из сортов, чтобы вырастить любимые овощи дома на окошке.

Балконное чудо

C момент появления первых всходов проходит три месяца, и появляются первые помидорки этого сорта. Они вырастают красными. При уходе зимой надо обеспечить хорошее освещение. Томаты надо выставлять на южный подоконник. Вес плодов - около 60-90 г, внутри они сладкие, сочные, источают насыщенный помидорный аромат. Кустики дорастают до 60 см. Если организовать хороший уход, то урожай составит до 2 кг с кустика.

Снегирек

Миниатюрные кустики с мелкими плодами, выглядят игрушечными. Можно оставить плодики на кустах в эстетических целях на долгое время. Перезревать они не будут до месяца, внешний вид за это время не ухудшается. Кожа тонкая, мякоть сочная, кисло-сладкая.

Пиноккио

Очень низенький кустик, до 40 см в высоту. Рано созревает, уже после 5 недель можно собирать урожай. Дома очень хорошо себя чувствует и уверенно развивается. Вес плодов-малышек около 20-30 г. Растение устойчиво к инфекционным заболеваниям. Можно не подвязывать. Плодоносит долгое время. Минус - формирование завязей однократное, после чего куст увядает.