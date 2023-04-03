Альтман: новый налог на недвижимость выгонит людей из Лос-Анджелеса

В целях финансирования программ доступного жилья власти города вводят налог на некоторые дорогие особняки.

Речь идет о 4-процентном налоге на недвижимость, которая продается по цене от 5 до 10 миллионов долларов, и 5,5-процентном налоге на недвижимость, продающуюся за сумму более 10 миллионов долларов.

Налог будет превышать полпроцента, которые жители Лос-Анджелеса в настоящее время платят за свои дома.

Альтман заявил, что новый налог нанесет ущерб рынку недвижимости Лос-Анджелеса и затронет даже тех людей, у которых нет домов за 5 млн долларов, поскольку их жилье также упадет в цене.