WSJ: McDonald's временно закрывает офисы в США и готовит уведомления об увольнениях

По информации издания, компания готовится сообщить корпоративным сотрудникам об увольнениях в рамках более широкой реструктуризации компании.

На прошлой неделе в электронном письме для американских и некоторых международных сотрудников McDonald's попросил их работать из дома с понедельника по среду, чтобы принимать кадровые решения виртуально.

McDonald's также попросил сотрудников отменить все личные встречи с поставщиками и другими внешними сторонами в своей штаб-квартире.

В январе сеть ресторанов быстрого питания заявила, что пересмотрит уровни корпоративного персонала в рамках обновленной бизнес-стратегии, что может привести к увольнениям в одних областях и расширению в других.