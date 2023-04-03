Эрдоган отказался от любых встреч с послом США и велел ему «знать свое место»

По словам турецкого лидера, посол США Джеффри Флейк больше не сможет начинать какие-либо дипломатические переговоры с президентом и правительством Турции. Это решение Эрдогана было обосновано встречей американского посла с оппозиционным лидером Кемалем Кылычдароглу.

Как заявил Эрдоган, когда посол другой страны приезжает в государство с визитом, он должен понимать, что его «собеседником здесь является президент». Руководитель Турции подчеркнул, что после этого Флейк не вправе просить о какой-либо встрече с президентом. По словам Эрдогана, Джеффри Флейк «должен знать, как работает посол». Поэтому, если руководитель дипломатической миссии Соединенных Штатов Америки не знает этого, то двери Эрдогана для него закрыты навсегда. При этом президент Турции добавил, что Джеффри Флейк должен «знать свое место».