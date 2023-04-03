Используйте этот метод, и семена моркови взойдут через три дня

Существует способ, который решает сразу все проблемы с посевом моркови: повышает всхожесть и решает проблему загущенных посадок.

За 10 -12 дней до того, как вы собираетесь сеять морковь, семена нужно завернуть во влажную ткань (не плотно) и закопать в землю на глубину штык лопаты.

Спустя указанное время семена извлечь из земли. Они за время нахождения в грунте набухнут и станут намного крупнее. Так их будет легче посеять, не загущая грядку.

Кроме этого, эфирное вещество, которым покрыта оболочка семян, растворится, и они очень быстро прорастут после посева.

Их нужно немного просушить и смешать с крахмалом. Сеют морковь, соблюдая интервал между семенами в 2 см и предварительно пролив грунт.

При таком посеве дружные всходы появляются уже через 3-4 дня.