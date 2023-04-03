Суперплодородный грунт в теплице: как его обновить весной, чтобы получить нереальный урожай

Менять грунт а теплице довольно трудоемко, но это необходимая операция, и результат стоит затрат.

Если в предыдущем сезоне растения особо не болели, то достаточно снять слой примерно в 5-10 см, причем этот грунт можно заложить в компостную яму или яму с перегноем.

Чем заполнить снятую почву? На замену надо сделать такой состав: 2 части земли с участка, где росли сидераты, торфа с нейтральной реакцией, перегноя. Добавить 1 часть песка и 1 ч.л нитроаммофоски.

Но, если в прошлом году овощи плохо росли, болели, после снятия грунта и засыпки нового землю необходимо пролить кипятком - из расчета 10 л на 1 кв. м.

В среднем почву в теплице таким образом обновляют раз в 3 года. Замену грунта можно произвести и весной, и осенью.