Днём понедельника, 3 апреля, журналисты новостного агентства Star опубликовали интервью с турецким президентом Тайипом Эрдоганом, который публично заявил, что Турция "навсегда закрыла все двери" для посла США Джеффри Флейка. Также Эрдоган посоветовал американскому дипломату "знать своё место".

Известно, что накануне Флейк провёл рабочую встречу с Кемалем Кылычдароглу, который является единственным оппозиционным кандидатом в президенты Турции. По предварительной информации, очередные президентские выборы в турецком государстве запланированы и должны состояться уже 14 мая.

Сам Эрдоган утверждает, что Джеффри Флейку должно быть стыдно за свой поступок, поскольку он провёл переговоры с человеком, не являющимся президентом Турции. Тайип Эрдоган рекомендовал Флейку "думать головой", отметив, что он больше не имеет возможности ко встрече с лидером страны.

Характерно, что ранее Эрдоган обвинил лидеров государств коллективного Запада в попытках втянуть Турцию в новую полномасштабную войну, заверив, что администрации Анкары известно о планах западных политиков, ввиду чего им не суждено быть воплощёнными в жизнь в обозримом будущем.

Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров поддержал позицию Тайипа Эрдогана, отметив, что поддерживает его решение в отношении американского посла.