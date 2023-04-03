Столтенберг: Финляндия официально вступит в НАТО 4 апреля

Накануне стало известно, что Генеральная ассамблея парламента Турции проголосовала за ратификацию вступления Финляндии в ряды военно-политического блока НАТО. Вслед за этим турецкий президент Тайип Эрдоган также ратифицировал постановление местного законодательного органа о присоединении финского государства к Североатлантическому альянсу.

3 апреля ряд бельгийских информационных агентств сообщили, что завтра в Брюсселе состоится заседание министров иностранных дел стран-участниц НАТО, на котором было объявлено о том, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс может произойти в грядущий вторник.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообщался с норвежскими журналистами, рассказав им, что Финляндия действительно станет полноправным членом данной организации уже завтра, 4 апреля.

Характерно, что ранее Эрдоган неоднократно утверждал, что власти Турции намереваются блокировать заявки Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс, поскольку данные страны поддерживают террористическую организацию "Рабочая партия Курдистана", с которой турецкие правоохранители ведут борьбу.

Позднее Тайип Эрдоган смягчил свою позицию в отношении Финляндии, заявив, что администрация Хельсинки продемонстрировала искреннюю готовность учитывать все озабоченности Турции, из-за чего финское государство может стать частью блока НАТО. Также Эрдоган сказал, что не закрыл двери в Североатлантический альянс для Швеции, однако вступление этой страны в блок будет зависеть от её властей.