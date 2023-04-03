Бывалый огородник указал сорт томата, который может храниться до 6 месяцев

Если вы еще не знакомы с Жирафом, самое время восполнить пробел.
Сорт создавался с целью усилить морозоустойчивость томата, при выведении селекционеры использовали ген камбалы.
В итоге получился томат, который и к морозу стойкий, и отличается хорошей лежкостью. Критерии выбора подходящего сорта у всех разные, кому-то важен вкус, кому-то урожайность.
Этот сорт кисловатый, не очень сочный, мякоть жесткая, а шкурка очень плотная. Однако среди долгохранящихся сортов ему наверное нет равных.
Не каждый томат пролежит в свежем виде до шести месяцев, не ухудшив при этом вкусовых свойств и внешней привлекательности.
Жираф устойчив к плохой погоде, но боится сильной жары. Если градусник показывает больше 35 градусов, опыление может не случиться.
В остальном проблем с томатом нет. Он проявляет стойкий иммунитет к болезням, достаточно урожайный. Плоды среднего размера, округлые, сверху желтые, внутри мякоть темно-розовая.
Одна кисть может дать до 6 плодов. Кусты вырастают высокие, созревание длится до 5 месяцев.
Важны поливы по мере осушения земли, нужно выполнять все типичные уходовые процедуры: рыхление, прополка, окучивание, подкормки.
Обязательно делаем мульчирование, подвязку и пасынкование.