Знающая дачница порекомендовала сорт капусты, который заваливает урожаем при любой погоде

Речь сегодня пойдет о капусте Мегатон, это гибрид, который не оставит без урожая даже новичка, несмотря на плохие погодные условия.

Если с погодой не повезет, и лето будет сырым и холодным, эта капуста может не уродить крупные кочаны, но количество урожая не пострадает.

Плюсы среднепозднего гибрида Мегатон:

стойкий к морозам и к любым резким изменениям погоды;

кочаны не растрескиваются;

кочерыжка внутри овоща очень мелкая;

превосходный вкус;

не боится серой гнили, килы, фузариоза;

хорошо подходит для закваски;

кочан получается плотный, хрустящий, сочный.

Посадить капусту лучше на грядку, где раньше росли огурцы, картошка или томаты. Рассаду удобно выращивать в отдельных емкостях, чтобы при пересадке не повреждать корни.