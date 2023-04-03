Знающая дачница порекомендовала сорт капусты, который заваливает урожаем при любой погоде

Речь сегодня пойдет о капусте Мегатон, это гибрид, который не оставит без урожая даже новичка, несмотря на плохие погодные условия.
Если с погодой не повезет, и лето будет сырым и холодным, эта капуста может не уродить крупные кочаны, но количество урожая не пострадает.
Плюсы среднепозднего гибрида Мегатон:
стойкий к морозам и к любым резким изменениям погоды;
кочаны не растрескиваются;
кочерыжка внутри овоща очень мелкая;
превосходный вкус;
не боится серой гнили, килы, фузариоза;
хорошо подходит для закваски;
кочан получается плотный, хрустящий, сочный.
Посадить капусту лучше на грядку, где раньше росли огурцы, картошка или томаты. Рассаду удобно выращивать в отдельных емкостях, чтобы при пересадке не повреждать корни.