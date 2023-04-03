Увеличить всхожесть моркови в разы: в этом помогут простые манипуляции

Дачники нередко сталкиваются с тем, что посеянные семена моркови не всходят. Большинство полагает, что им не повезло с семенами, покупают новые и пересевают.

Но автор канала Экологическое садоводство на платформе Дзен считает иначе. Дело в том, что семена моркови, как правило, сеют неглубоко. И, если после этого налетает ветер, греет солнце, грунт высыхает, тогда семена подсыхают и погибают.

То есть, проблема не в семенах, а в том, что почва недостаточно влажная. Она посоветовала засыпать бороздки не грунтом с грядки, а компостом, который впитывает воду и долго не пересыхает. Семена моркови, таким образом, находятся во влажной почвосмеси и отлично всходят.

Однако в компосте есть травы с семенами, и на грядках в итоге всходит не только морковь, а и сорняки. Выпалывать их из моркови не так-то просто.

Потому автор советует делать специальный бессемянный компост. Для его приготовления органические остатки, которые не содержат семян, закладывать в отдельный короб. В качестве таких компонентов можно использовать газонную траву, пищевые отходы, картон.

Если засыпать семена моркови подобным компостом, сорняков не будет. При отсутствии бессеменного компоста можно использовать другие органические материалы - например, биогумус или кокосовый субстрат. К ним нужно примешать немного земли.

Перед посевом нужно не забыть полить водой дно бороздок, иа после засыпки почвосмеси - полить снова. Все это также будет способствовать всхожести семян.