Долина ответила на призыв зрителей убрать ее из шоу Три аккорда

Лариса Долина стала победительницей проекта "Три аккорда", хотя проблемы были. В одном из выпусков проекта, когда артистка исполняла "Гоп-стоп" Александра Розенбаума, ее номером был очень недоволен Александр Новиков.

После зрители требовали убрать певицу из программы, мотивируя тем, что она привлекает к себе внимание скандалами.

Знаменитость убеждена, что поступила правильно, когда согласилась участвовать в передаче, так как заинтересовалась номерами, исполнением в "не своем" музыкальном жанре.

По поводу критики зрителей Долина расстраиваться и не думала, так как без этого в профессии артиста никуда. Всем нравиться невозможно!