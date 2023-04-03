NASA надеется получить первые свидетельства существования жизни на Марсе

По мнению представителей Агентства, в полученных образцах могут быть обнаружены подтверждения существования жизни на Марсе.

Порода осадочная и состоит из карбонатных минералов, которые на Земле часто содержат окаменелости.

НАСА планирует доставить образцы на Землю вместе с десятками других, которые оно собирает в кратере Джезеро — месте древнего марсианского озера.

Но образцы не должны прибыть до 2033 года, а это значит, что ученым предстоит 10-летнее ожидание, чтобы узнать, действительно ли порода содержит доказательства того, что на Марсе когда-то существовала жизнь.