Tesla сообщила о рекордных квартальных поставках после снижения цен

Tesla поставила 422 875 автомобилей за первые три месяца этого года, что на 4% больше, чем в предыдущем квартале. Это на 36% больше, чем год назад.

В январе генеральный директор Илон Маск заявил, что Tesla может достичь 2 миллионов поставок автомобилей в этом году, что на 52% больше, чем в прошлом году.

В январе Tesla снизила цены во всем мире на целых 20%. Базовая модель Y, которая раньше продавалась за 65 990 долларов, теперь стоит 54 990 долларов.

Tesla поставила на 6% больше своих основных автомобилей Model 3/Model Y за первые три месяца этого года, чем в предыдущем квартале. Но количество поставок более дорогих автомобилей Model X/Model S упало на 38%.