ОПЕК+ объявила о неожиданном сокращении добычи нефти

По информации Reuters, общий объем сокращений ОПЕК+, объединяющей Организацию стран-экспортеров нефти с Россией и другими союзниками, составляет 3,66 млн баррелей в сутки, что соответствует 3,7% мирового спроса.

Крупнейший производитель ОПЕК Саудовская Аравия заявила, что сократит добычу на 500 000 баррелей в сутки.

Аналитики полагают, что такое решение вызовет быстрый рост цен на нефть, которые в прошлом месяце упали до 70 долларов за баррель. Это самый низкий уровень за 15 месяцев.

В Белом доме назвали сокращение нефтедобычи «неразумным шагом» в условиях неопределенности на рынке.