В США с 1 августа введут запрет на использование ламп накаливания

В апреле 2022 года Министерство энергетики США утвердило правила, которые запрещают торговцам продавать такие лампы с 1 августа 2023 года.

Джо Байден уже призвал розничных продавцов начать переход от этого типа ламп и в последние месяцы начал выпускать предупреждающие уведомления для компаний.

По мнению министра энергетики Дженнифер Гранхольм, в индустрии освещения сейчас используются более энергоэффективные устройства, а новый запрет ускорит прогресс с предоставлением американским потребителям лучшей продукции.

Согласно заявлению Министерства энергетики, правила позволят потребителям сэкономить примерно 3 миллиарда долларов в год на счетах за коммунальные услуги и сократить выбросы углерода на 222 миллиона метрических тонн в течение следующих трех десятилетий.

Согласно правилам, лампы накаливания и аналогичные галогенные лампы будут запрещены в пользу светодиодных или светодиодных альтернатив.