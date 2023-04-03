Диетолог Белоусова не рекомендует отказываться от ужина после 6 часов вечера

Свою позицию врач-диетолог Анна Белоусова объяснила следующим образом: человеческий организм устроен так, что не может нормально функционировать, если интервалы между приемами пищи составляют по 12 часов (если ужин был до 18:00, а завтрак будет в 06:00) и более.

Резкие скачки глюкозы при попадании в кровь будут провоцировать наступление плохого настроения. Также страдает головной мозг из-за состояния "голодной крови", чего допускать нельзя, чтобы впоследствии не кусать локти.

Понятно, что отказ от пищи в вечернее время обусловлен у большинства желанием похудеть.

Белоусова же утверждает, что ужинать после 18:00 не только можно, но и нужно. Никто не просит запихиваться бургерами и картошкой фри, а легкий ужин в виде рыбы или мяса с овощами - отличный вариант!