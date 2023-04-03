Картофель под соломой: эффективный способ выращивания клубней для ленивых

Один из самых простых и наименее трудозатратных способов выращивания картофеля - на соломе. Он подходит пенсионерам и вообще всем, кто хочет получить урожай и не проводить при этом много времени на огороде.

При использовании такого подхода клубни нужно просто разложить по рыхлой, увлажненной поверхности грядки, слегка вдавив в грунт. Расстояние выдержать в 30-40 см клубень от клубня.

Идеально, если посадка происходит на участке, где с осени земля с травой была перевернута лопатой корнями вверх. Таким образом к весне на небольшой глубине будет перепревшая травяная масса - это прекрасное удобрение для картофеля. Место будущей посадки можно также припорошить золой.

Разложенные по грядке клубни нужно немного присыпать грунтом либо сразу накрыть 20-25-сантиметровым слоем соломы. Такое укрытие станет и мульчей, и преградой для сорняков, и шикарным влагоудерживающим материалом.

В плане ухода надо просто время от времени добавлять солому да собирать колорадского жука. Этот метод выращивания клубней позволяет быстрее получить урожай: отведать картофель можно будет спустя 12 недель.

Окучивать картошку в соломе не нужно вообще, поливать - только изредка. сорняки если и появятся, их будет немного. Солому после уборки урожая можно не убирать - она станет удобрением для почвы на будущий год, и отлично ее разрыхлит.