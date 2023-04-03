Садовод с опытом указал сорта огурцов, от выращивания которых лучше отказаться

Кроме любимых сортов у всех дачников есть и такие, отношения с которыми не заладились. Показываем несколько вариантов, перед разведением которых стоит хорошо подумать.

Кураж

Первое - показал плохую всхожесть семян. Второе - не дает покоя мучнистая роса. Третье - очень скудный урожай, включая пустотелые сухие плоды, попадались и с горчинкой. Кусты иногда вянут и сохнут без видимой причины.

Настоящий полковник

Гибрид, который часто хвалят, но без всяких оснований. Очень капризное растение, требует за собой глаз да глаз и постоянный уход. Урожай дает слабый, он не стоит того внимания и сил, что на него тратятся.

Маша

В двух словах: очень грубая жесткая кожура, появление желтизны, что случается при малейшем перерастании плодов.