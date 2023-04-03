При раскопках в Египте нашли отрубленные кисти эпохи античности: кому и зачем их отрезали

Ученые Германии и Австрии изучили двенадцать ампутированных кистей правой руки, которые были найдены в 2011 году при раскопках в древнем египетском городе Аварис, сообщает Вокруг света.

Эксперты пришли к выводу, что это не случайные травмы. По всей вероятности, кисти принадлежали поверженным врагам и их отрубили специально для проведения церемонии в честь победы перед дворцом фараона.

В статье журнала Scientific Reports исследователи подчеркнули, что это - первое физическое подтверждение факта, что в Древнем Египте действительно была такая жестокая практика, до этого момента изображения отрубленных рук эксперты находили только в рельефах на стенах храмов.

Город Аварис, который расположен в восточной части дельты Нила, является столицей гиксосов - это семитские племена, завоевавшие часть территории Египта в XVII–XVI веках до нашей эры. Они посадили на престол свою собственную, 15-ю династию фараонов.

Анализ показал: руки принадлежали 11-ти молодым мужчинам в возрасте около 20-ти лет и, возможно, одной женщине.

Обычай отсечения правой руки врага, вероятно, был привнесен в Египет гиксосами, и прижился. Во всяком случае, египтяне активно применяли такую практику и по завершении их правления.

В частности, в храмовом комплексе фараона Яхмоса в Абидосе имеется рельеф, который изображает целую гору отрубленных кистей рук.