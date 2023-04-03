Садовод-любитель поделился самыми ранними сортами огурцов

Представляем ранние сорта огурцов от опытного садовода, который попробовал их, одобрил и порекомендовал остальным дачникам.

Бенефис

Дает плоды через 40 дней. Хорошо растет в открытом грунте. Не боится болезней и вредителей. Не дает горький привкус. На кожице частые бугорки и шипы.

Ранняя пташка

Вызревает гибрид на 38-й день. В одном узле может быть до 6 плодов. Огурчики надо собирать каждый день. Очень богатый урожай в первом месяце. Потом продолжает плодоносить достаточно долго. Плоды среднего размера, пупырчатые.

Сибирский скороход

Гибрид, подходит для разных климатических условий. Урожай будет готов уже на 36-й день. Всходы быстрые и дружные. Плоды не вырастают крупные. Маленькие огурчики вкусные и хрустящие, без горечи. Один узел дает до 3-4 плодов.