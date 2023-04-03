Опытный садовод рассказал о сроках высадки рассады разных огородных культур

Сроки в огородном деле очень важны. Их надо соблюдать и корректировать, ориентируясь на погодные условия.

От начальных шагов зависит будущий урожай. Поэтому все надо сделать правильно уже на рассадном этапе.

График посевных мероприятий зависит от того, где будет расти рассада - в грунте или в теплице.

Опять таки время всходов у каждого растения будет разным.

Влияет на срок посадки климат, сортовые особенности, даже фаза Луны.

Позднеспелые сорта высаживаются раньше, раннеспелые позже.

Для регионов с умеренным климатом подойдет такой график посадок. Сладкий перец и баклажаны нужно высадить на рассаду с конца февраля по первые числа марта.

Семена будут прорастать примерно недели две. На постоянную грядку в грунт под открытым небом или в парник рассада пойдет в середине мая.

Лук порей сажаем с середины февраля до начала марта.

Томаты высеваем в первых числах марта, если позднеспелые. Ранние сеем в последней декаде марта. В теплицу отправляем в начале мая.

Капуста белокочанная должна быть посеяна в начале апреля под укрытие в теплицу.