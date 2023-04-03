Диетолог Тихомирова рассказала, какие меры позволят долго поддерживать молодость кожи

Российский диетолог Елена Тихомирова рассказала изданию Life, какие простые методы позволяют замедлить старение кожи, сообщает Рамблер.

По словам эксперта, чтобы предотвратить быстрое старение кожи, нужно соблюдать питьевой режим и ограничить употребление продуктов, которые содержат много соли продуктов, потому что они приводят к отечности лица.

Доктор подчеркнула: чтобы поддерживать молодость кожи, нужен баланс жиров, белков и железа.

Тихомировала посоветовала включить в меню растительные масла, семечки, орехи, молоко. По ее словам, богаты белком любые виды мяса, птица, рыба, морепродукты, творог, яйца и сыр.

Диетолог напомнила и о важности йода в организме, способствующего выработке коллагена и витамина С. Йод есть в морепродуктах и рыбе, а также в цитрусовых и киви, свежем болгарском перце. Йодом богаты и замороженная черная смородина с облепихой.