Агроном-любитель объяснил, почему передумал сажать сидераты на участке

Свое мнение о сидератах высказал опытный садовод, который после некоторого печального опыта передумал сажать эти растения на своем дачном участке.

Так ли хороши сидераты, как о них говорят?

Обычно их выращивают в качестве естественного природного органического удобрения. Но не стоит ждать чудес.

За один год сидераты не превратят почву в волшебный питательный и воздушный грунт. Важно, какой состав изначально имела почва, до посева сидератов.

Если их высадили на скудный грунт, то дополнительно еще надо вносить минеральные удобрения.

Чтобы успешно росли сами сидераты, им тоже нужны питательные вещества. А брать их они будут из той же почвы. Корни заберут азот для роста.

Процесс разложения требует азота и влаги, их тоже вся эта зеленая масса будет брать из почвы.

То есть до того момента, когда произойдет полный процесс разложения, сидераты обедняют грунт.

Еще один момент, сидератные растения часто бывают источниками инфекции.

Если посадить после сидератов культуры со схожими болезнями и вредителями, то хлопот потом у дачника будет полон рот.

К тому же без полива сидераты будут плохо расти, да и в засуху они могут погибнуть. Так что за ними еще и уход нужен.

Стоит ли сажать сидераты, пусть решит каждый дачник сам, но подумать перед этим точно стоит.